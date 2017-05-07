«След России» во Франции: хакеры ударят по Макрону после выборов президента

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Во взломанной почте штаба кандидата в президента Франции Эмманюэля Макрона обнаружены данные, которые указывают на российского гражданина, сообщает портал WikiLeaks. С подробностями очередного скандала, якобы связанного с «российским следом» в европейской политике — Федеральное агентство новостей.

Согласно сведениям WikiLeaks, в утекшей в Сеть переписке девять раз упоминается имя сотрудника некой российской компании «Эврика». Даже есть таблица Excel с датами, где указан ее представитель. Если зайти на сайт компании «Эврика», то можно прочитать, что с 1990 года она производит вычислительную технику.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) May 6, 2017

Пока не понятно, что связывало Макрона с «Эврикой». Все, что комментируют представители его штаба, сводится к очередной конспирологии: они стали жертвами координированной хакерской операции, файлы объемом 9 девять Гбайт улетели в свободный доступ не просто так.

«Россия в последние несколько лет стала зримо присутствовать в западной политике — как европейской, так и американской. Даже если России нет, ее надо придумать и приписать ей те события, которые происходят: от кризиса с мигрантами до вмешательства в выборные процессы. Не исключаю, что Макрон действительно стал жертвой хакерской атаки, иначе как объяснить появление обильной переписки его штаба на WikiLeaks? Сам штаб даже не отрицает ее аутентичности. Значит, работали профессионалы. Возможно, среди них был кто-то и из России: работает команда хакеров, которые не должны располагаться в одном месте и в одной стране. А в нашей стране есть отличные специалисты по IT-технологиям, в том числе и хакеры», — комментирует специально для ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Другой вопрос, что, согласно соцопросам, разрыв между Макроном и Марин Ле Пен составляет 20%, а это очень много. Было бы наивно полагать, что такой гандикап можно отыграть с помощью подобной информации про хакерские атаки и связи штаба одного из кандидатов.

«Материалы были выложены накануне дня тишины, и СМИ фактически были лишены возможности в подробностях освещать содержание этих документов. В данном случае атака, слив переписки, рассчитана не на президентские выборы (тут даже сторонники Ле Пен уверены в победе Макрона), а на выборы во французский парламент через месяц-полтора. Уже улягутся страсти относительно победы Макрона, и все начнут детально изучать переписку. Это ударит по Макрону: чтобы стать полноценным президентом, который может не только выполнять представительские функции, но еще и проводить свои законы, ему необходимо большинство или хотя бы существенная фракция в парламенте. А его движение «Вперед!» было создано всего год назад и в самом худшем случае оно может вообще не пройти в парламент», — продолжает эксперт ФАН.

Второй тур президентских выборов во Франции проходит уже сегодня, 7 мая. По итогам первого тура, который состоялся 23 апреля, борьбу продолжают Макрон, набравший 24% голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21% избирателей. Но после прошедших теледебатов стало понятно: шансы Макрона выглядят предпочтительнее. На этом фоне он успешно использует самые разные рычаги пиара, в том числе и бесконечные обвинения в адрес России.