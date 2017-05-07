Заключенный требует обеспечить тюрьмы Британии резиновыми женщинами

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Лондон, 7 мая. Заключенный в Великобритании обратился к властям страны с просьбой разрешить в тюрьмах резиновых женщин.

Автором обращения является Джек Суарез, который отбывает наказание в одной из тюрем Ноттингемшира. Он отметил, что во время просмотра документального фильма про взрослых мужчин, имеющих связь с резиновой женщиной, оценил их счастливый вид. По его мнению, появление секс-кукол в тюрьмах поможет избавиться от агрессии заключенных.

«Они могли бы проводить свидания, смотреть сериалы и слушать музыку, как обычно это делают с девушками», — цитирует его Daily Mail.

Кроме того, появление резиновых женщин положительно скажется на здоровье обителей тюрьмы, добавляет Суарез. Даму необходимо надувать, а значит у арестантов будут укрепляться легкие. Кроме того, возможно, кто-то из заключенных даже бросит курить ради своей «пассии», предполагает он, называя свою идею беспроигрышным вариантом.

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