ВКС РФ провели стрельбы из С-400 и «Панцирь-С1» под Астраханью

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Астрахань, 7 мая. Под Астраханью на военном полигоне Ашулук прошли боевые стрельбы с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400 и зенитных пушечных комплексов «Панцирь-С1». Как рассказал официальный представитель Тихоокеанского флота ВМФ РФ Владимир Матвеев, расчеты зенитных установок показали высокий уровень выучки.

«Стрельба проводилась по шести воздушным высокоскоростным целям зенитными ракетами и пушками комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1». Расчеты показали высокую выучку, все цели уничтожены», — сообщил Матвеев

Официальный представитель Тихоокеанского флота ВМФ РФ рассказал, что личный состав ЗРК и сами зенитно-ракетные комплексы были срочно переброшены с Камчатки военными транспортными самолетами Ил-76.

Напомним, несколько дней назад на полигоне Ашулук уже проходили учения с использованием ЗРК С-400 и С-300.