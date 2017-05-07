Сирия: террористы взорвали пассажирский автобус на трассе Дамаск — Эс-Сувейда

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Дамаск, 7 мая. Сегодня неизвестные террористы организовали подрыв пассажирского автобуса, двигавшегося из сирийской столицы Дамаска в расположенную к югу Эс-Сувейду.

Как сообщил телеканал Surya TV, бомба взорвалась внутри автобуса и была приведена в действие с помощью дистанционного взрывного устройства. Многие пассажиры ранены, их точное количество на данный момент неизвестно.

Отмечается, что зона между Дамаском и Эс-Сувейдой является относительно мирной территорией, мало охваченной военными действиями против сил запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство*".

* Организация запрещена на территории РФ.