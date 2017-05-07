ЛНР: четыре населенных пункта попали под обстрел со стороны ВСУ

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Луганск, 7 мая. ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Луганской народной республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Под огнем ВСУ оказались поселки городского типа Фрунзе и Калиново, а также села Калиновка и Желобок. Всего украинская армия девять раз нарушила режим прекращения огня в ЛНР за сутки.

При обстрелах киевские силовики использовали 122-мм арторудия, 120-мм и 82-мм минометы, БМП, зенитные установки ЗУ-23–2, СПГ, АГС и стрелковое оружие.

Накануне в ДНР сообщили, что украинская армия за минувшие сутки выпустила по прифронтовым участкам Донецкой народной республики свыше 600 снарядов.