Ученые готовы официально признать ПМС болезнью

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Лос-Анджелес, 7 мая. Исследователи из Соединенных Штатов пришли к выводу, что предменструальный синдром, более или менее тяжело переживаемый всеми женщинами, вполне можно официально признать болезнью. Как утверждают ученые, изменения, происходящие в женском организме во время ПМС, требуют медикаментозного лечения.

По мнению американских ученых, женщинам совершенно необязательно терпеть то, что происходит с ними во время ПМС: головные боли, необъяснимые перепады настроения из-за гормональных всплесков, набухание и опухание молочных желез, внезапных приступов голода и с резким набором лишнего веса, отечности и прочие «подарки» женского организма — вполне можно признать эти явления болезнью и приступать к лечению.

По мнению специалистов из Калифорнийского университета, такие изменения аналогичны происходящим при серьезном воспалении, а симптомы требуют внимания и незамедлительного врачебного вмешательства.