Всемирно известный математик умер в Китае

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Пекин, 7 мая. Известный китайский математик У Вэньцзюнь скончался в возрасте 97 лет, сообщили источники в Академии наук Китая.

Вэньцзюнь родился в Шанхае в 1919 году. В 1947 году он занялся углубленным изучением математики под руководством Шарля Эресманна. Основные работы эксперта были проведены в области алгебраической топологии. Он внес существенный вклад в алгебраическую геометрию, теорию игр, а также в теорию искусственного интеллекта.

Математик был первым лауреатом Высшей государственной премии КНР по науке и технике.

Накануне старейший альпинист Земли умер при попытке покорить Эверест. Погибшему было 86 лет.