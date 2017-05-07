Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Всемирно известный математик умер в Китае

Всемирно известный математик умер в Китае

9:27  7 Мая 2017  /обновлено: 9:38  07 Мая 2017
994

 

Всемирно известный математик умер в Китае

Пекин, 7 мая. Известный китайский математик У Вэньцзюнь скончался в возрасте 97 лет, сообщили источники в Академии наук Китая.

Вэньцзюнь родился в Шанхае в 1919 году. В 1947 году он занялся углубленным изучением математики под руководством Шарля Эресманна. Основные работы эксперта были проведены в области алгебраической топологии. Он внес существенный вклад в алгебраическую геометрию, теорию игр, а также в теорию искусственного интеллекта.

Математик был первым лауреатом Высшей государственной премии КНР по науке и технике.

Всемирно известный математик умер в Китае

Накануне старейший альпинист Земли умер при попытке покорить Эверест. Погибшему было 86 лет.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров