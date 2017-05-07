Ученые доказали, что плацебо помогает при бессоннице не хуже снотворного

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Балтимор, 7 мая. Исследователи из американского университета имени Джона Хопкинса предположили, что бессонница, от которой страдают миллионы людей по всему миру, может быть следствием психологических проблем. К такому выводу ученых подтолкнули результаты анализа 13 исследований, посвященных лечению бессонницы.

Как оказалось, для снижения тревожности и проблем с засыпанием многим людям достаточно просто принять таблетку — неважно, содержит она действенные медикаментозные вещества или лишь плацебо. Как утверждают авторы исследования, бессонница является результатом сочетания психологических факторов — ожидания и восприятия — и средства, воздействующие на ожидания человека, оказываются не менее эффективными, чем те, что изменяют человеческое восприятие.

Авторы исследования отмечают, что использование плацебо вместо настоящего снотворного позволяет существенно снизить риски для страдающих бессонницей людей: ведь у пустышек нету никаких из многочисленных неблагоприятных побочных эффектов настоящего снотворного.