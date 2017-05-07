Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Завершающий тур президентских выборов стартовал во Франции

Завершающий тур президентских выборов стартовал во Франции

9:13  7 Мая 2017
512

Завершающий тур президентских выборов стартовал во Франции

Париж, 7 мая. Во Франции стартовал второй тур президентских выборов, на котором гражданам страны предстоит сделать выбор между лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидатом от движения «Вперед!» Эммануэлем Макроном.

Во Франции 7 мая открылись порядка 65 тысяч избирательных участков, 896 из них — в Париже. Избирательные участки за границей открылись еще накануне, в субботу.

Завершающий тур президентских выборов стартовал во Франции

Президентские выборы во Франции не обошлись без скандалов. Так, буквально за день до старта второго тура в Интернете появились десятки тысяч электронных писем штаба Макрона, передает RT.

Ранее Ле Пен обвинила Макрона в поддержке невыгодной Франции политики.

#ле пен #макрон
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров