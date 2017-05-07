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Ученые рассказали, как апельсин способен спасти человека от травматического стресса

Ученые рассказали, как апельсин способен спасти человека от травматического стресса

9:15  7 Мая 2017
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Ученые рассказали, как апельсин способен спасти человека от травматического стресса

Вашингтон, 7 мая. По данным американского департамента по делам ветеранов боевых действий, около 8% людей — включая тех, кто никогда не участвовал в сражениях — в какой-то момент своих жизней могут начать испытывать симптомы посттравматического стрессового расстройства. При этом действенных способов лечения пока что мало.

Американским исследователям в ходе экспериментов, проведенных на мышах, удалось доказать, что вдыхание паров ароматического масла апельсина способно уменьшить симптомы страха и снизить вредное влияние стресса на иммунную систему, сообщает The Guardian.

Ученые рассказали, как апельсин способен спасти человека от травматического стресса

«По сравнению с лекарственными препаратами, ароматические масла куда дешевле и не имеют неблагоприятных побочных эффектов, — рассказала сотрудница лаборатории иммунологии и нейропсихологии в Университете Джорджа Вашингтона Кассандра Мошфег. — Был продемонстрирован значительный эффект ароматического масла апельсина на поведение лабораторных мышей. Это является многообещающим результатом; мы полагаем, что пассивное вдыхание этого ароматического масла позволяет снизить симптомы посттравматического стресса в людях».

Валентин Меликов
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