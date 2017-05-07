Ученые рассказали, как апельсин способен спасти человека от травматического стресса
Вашингтон, 7 мая. По данным американского департамента по делам ветеранов боевых действий, около 8% людей — включая тех, кто никогда не участвовал в сражениях — в какой-то момент своих жизней могут начать испытывать симптомы посттравматического стрессового расстройства. При этом действенных способов лечения пока что мало.
Американским исследователям в ходе экспериментов, проведенных на мышах, удалось доказать, что вдыхание паров ароматического масла апельсина способно уменьшить симптомы страха и снизить вредное влияние стресса на иммунную систему, сообщает The Guardian.
«По сравнению с лекарственными препаратами, ароматические масла куда дешевле и не имеют неблагоприятных побочных эффектов, — рассказала сотрудница лаборатории иммунологии и нейропсихологии в Университете Джорджа Вашингтона Кассандра Мошфег. — Был продемонстрирован значительный эффект ароматического масла апельсина на поведение лабораторных мышей. Это является многообещающим результатом; мы полагаем, что пассивное вдыхание этого ароматического масла позволяет снизить симптомы посттравматического стресса в людях».