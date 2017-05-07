Трамп решил не останавливаться в Нью-Йорке из-за дороговизны

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Нью-Йорк, 7 мая. Президент Соединенных Штатов и миллиардер Дональд Трамп объявил Нью-Йорк слишком дорогим место для того, чтобы останавливаться там для проведения необходимых встреч. На своей странице в Twitter американский президент сообщил, что решил остановиться в соседнем штате Нью-Джерси.

«Причина того, почему я решил остановиться в Бедминстере, штат Нью-Джерси, прекрасном городке, в том, что пребывание в Нью-Йорке обходится слишком дорого и вызывает слишком много проблем. Встречи!», — объявил Трамп на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.

The reason I am staying in Bedminster, N. J., a beautiful community, is that staying in NYC is much more expensive and disruptive. Meetings! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2017

Напомним, как сообщала «Газета.ru», на днях Трамп провел встречу с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, после чего уехал в Бедминстер. Многочисленные недоброжелатели Трампа не замедлили объявить, что в Бедминстере он за государственный счет проводит время в собственном элитном гольф-клубе.