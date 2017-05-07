Обеспокоенный Трамп решил укрепить демократию в Венесуэле

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Вашингтон, 7 мая. По итогам переговоров с лидером Перу Пабло Кучински глава США Дональд Трамп заявил, что основной темой беседы стала тревожная ситуация в Венесуэле, где сейчас демократия находится под угрозой.

Президенты сошлись во мнении насчет того, что политическая и экономическая ситуация в Венесуэле становится все хуже.

«Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Перу в деле укрепления демократических институтов и оказания помощи народу Венесуэлы», — отметили в Белом доме.

Власти США неоднократно выражали обеспокоенность из-за положения народа Венесуэлы, потому что местному населению не хватает медикаментов, продуктов и многих жизненно важных ресурсов.

В Венесуэле беспорядки. После смерти популярнейшего лидера страны Уго Чавеса в 2013 году к власти пришел его соратник Николас Мадуро, у которого, по мнению оппозиционеров, не получается эффективно решать важные для страны вопросы.