Стали известны цены нового поколения испанского бестселлера SEAT Ibiza

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Лондон, 7 мая. Стало известно, по какой цене будет продаваться в Великобритании новое поколение испанского компактного хэтчбэка SEAT Ibiza, представленное на женевском автосалоне в 2017 году обновление бестселлера от испанского автогиганта. Предполагается, что компактный «испанец» сможет составить серьезную конкуренцию Ford Fiesta и Renault Clio.

Стоимость пятого поколения SEAT Ibiza на британском рынке составит 13 130 фунтов стерлингов (чуть менее миллиона рублей), что делает новое поколение хэтчбэка от SEAT весьма конкурентным на рынке европейских автомобилей.

Новое поколение, построенное на одной платформе с новым Volkswagen Polo, будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил или дизелем объемом 1,6 литра. Кроме того, будет доступен турбированный литровый рядный трехцилиндровый двигатель. Различные комплектации будут снабжаться пяти- и шестиступенчатой механической коробкой передач, а также семиступенчатым роботом.