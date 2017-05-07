Финляндия впервые выйдет на «Бесмертный полк» в День Победы

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Хельсинки, 7 мая. В столице Финляндии, Хельсинки, 9 мая пройдет акция памяти «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы.

В Хельсинки акция стартует у монумента Сибелиусу, а после этого полк продолжит движение по набережной улице до церкви Святого Николаоса. Финские власти заявили, что намерены всеми силами поддержать «Бессмертный полк» и гарантировать безопасность.

Ранее такая памятная акция впервые состоялась в Кувейте.

Ранее, как сообщает Газета.Ru, стало известно, что в эстонском городе Маарду перезахоронят останки более 100 солдат Красной армии, погибших при освобождении Эстонии от фашистов в годы Второй Мировой войны.