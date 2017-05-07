Акула наказала австралийца за попытку поймать ее с помощью лассо

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Канберра (Австралия), 7 мая. Австралиец получил серьезную травму пытаясь поймать акулу с помощью лассо, сообщает The Daily Mail.

В опасную ситуацию попал житель австралийского штата Квинсленд Джош Нейл. Мужчина пытался поймать опасного хищника с помощью лассо, но акуле удалось перехитрить рыбака и даже вырвать солидный кусок плоти из его ноги.

«Это был необдуманный и глупый поступок нырнуть в воду с одним лишь лассо», — прокомментировал свои действия Нейл.

Тем не менее, травмированному рыбаку удалось забраться в лодку, и с помощью друга поймать и убить акулу. После этого Нейла доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.