Ученые предложили мужчинам предохраняться с помощью геля

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Вашингтон, 7 мая. Новый барьерный способ контрацепции для мужчин с помощью геля прошел испытания на приматах в США. Об этом сообщает журнал Basic and Clinical Andrology.

Разработанный американскими учеными гель способен гарантировать длительный, устойчивый, а главное, обратимый контрацептивный эффект. Новое средство действует по методу барьерной контрацепции. Гель вводится в семявыносящий проток мужской половой системы, где создает непреодолимую для сперматозоидов преграду.

По данным издания, в США уже завершены двухлетние испытания на самцах макак-резусов. Ученые отмечают, что гель не помешал нормальной сексуальной жизни любвеобильных приматов. Тем не менее, за два года наблюдений ни у одного самца не появилось потомства.

У нового метода контрацепции будет обратимый эффект, поскольку гель легко вымывается из семявыводящего протока с помощью гидрокарбоната натрия. В настоящее время ученые готовятся приступить к испытаниям геля на людях.