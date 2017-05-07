Ученые NASA нашли близнеца Солнечной системы

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Вашингтон, 7 мая. Ученые NASA обнаружили копию Солнечной системы, эта удивительная находка ожидала их в созвездии Эридана. Теперь астрономы проведут ряд интересных наблюдений. Они рассмотрят все этапы развития, присущие объектам в Солнечной системе, на примере экзопланет.

Во время наблюдений из обсерватории NASA Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) заметили некую систему, которая напомнила специалистам нашу с вами родную Солнечную. Однако центром в найденной системе-близнеце является звезда Эпсилон Эридана, по характеристикам она сравнима с молодым Солнцем.

Увиденный рядом со звездой Эпсилон диск из космического мусора может свидетельствовать о планетарном этапе развития системы. Похожий процесс происходил в Солнечной системе, заявили ученые. Ученые убеждены, что это открытие позволит узнать все этапы формирования планет солнечной группы, а также системы в целом.