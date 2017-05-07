Лодка с рыбаками перевернулась в Свердловской области, есть погибшие

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Свердловск, 7 мая. На одном из озер Свердловской области перевернулась лодка, три человека погибли. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла 6 мая на озере Аятское в Невьянсокм городском округе. Региональное ГУ МЧС отмечает, что в районе наблюдается штормовая погода, на озере сильные волны и ветер.

«Со слов очевидцев, рыбаки находились в спасательных жилетах, которые позволили обнаружить людей на поверхности воды. К месту поиска спасатели прибыли в полночь», — сообщает ведомство.

В результате трагедии погибли три человека. ГУ МЧС по Свердловской области уточняет, что с рассветом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, водолазы начнут на озере поисковые работы.