Лавров: В ЕС крепнет тенденция к отказу от идеологизированных подходов к России

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Москва, 7 мая. В Евросоюзе постепенно укрепляется тенденция к отказу от политизированных и идеологизированных подходов в отношениях с Россией. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Мир».

Лавров назвал ненормальной ситуацию, когда «политизированные и идеологизированные подходы» некоторые партнеры в Европе пытаются ставить превыше экономических интересов своих стран и граждан. Также министр отметил, что в настоящее время в ЕС укрепляется «тенденция к отказу от этой аномалии».

Тем не менее, по словам главы МИД, в Евросоюзе есть «агрессивное меньшинство», которое выступает против нормализации отношений с Россией.

«Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика», — отметил Лавров.

Также министр подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутреннюю дискуссию в Евросоюзе.