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Сирия, 7 мая. Армия правительства Сирии отбила у террористов почти 50 строений в Кабуне в Дамаске, около 20 курдских бойцов SDF были убиты в результате взрыва конвоя в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска продолжают наступать на позиции «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре и в провинции Хама, где САА удерживает под контролем деревню Зилакият. Правительственные войска с союзниками начали патрулировать границу Сирии и Ирака и Иордании.

«Исламское государство»: в Хомсе боевиков ИГ* выбили из Аль-Хальбы и Дальхуза, смертник «Исламского государства» подорвал конвой SDF в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте периодические продолжаются перестрелки с помощью крупнокалиберных пулеметов между «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам»*****.

Отряды правительственной армии отбили у боевиков 47 строений в восточном секторе района Кабун в северо-восточном Дамаске, передает Аlmasdarnews.

ВВС САР нанесли серию авиаударов по боевикам в районе Кабун.

«Джейш аль-Ислам» уничтожили бронированный бульдозер армии правительства Сирии в районе Кабун.

Провинция Алеппо

Сообщается, что боевики уничтожили БМП армии правительства Сирии у населенного пункта Баянун в северо-западном пригороде Алеппо.

Боевики ССА** обнаружили заминированный автомобиль у населенного пункта Аль-Кабасин недалеко от города Аль-Баб и арестовали подозреваемого курда.

Провинция Хомс

Боевики ССА отбили у террористов «Исламского государства» населенные пункты Аль-Хальба и Дальхуз в 70 километрах у югу от Пальмиры.

Боевики ССА «Магавир аль-Товра» установили КПП на границе с Ираком у населенного пункта Валид.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС САР нанесли несколько ударов по террористам «Исламского государства» в районе авиабазы Дейр эз-Зора и городского кладбища. Идут периодические бои между правительственной армией и «Исламским государством»*.

Провинция Даръа

Несмотря на безопасные зоны, боевики обстреляли город Хирбет Газаа, передает Аlmasdarnews.

Провинция Ракка

Представитель SDF**** заявил, что они намерены вступить на территории боевиков для регулирования конфликтов в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор, а их конечная цель – Идлиб.

Около 20 курдских бойцов SDF были убиты, еще десять получили ранения в результате взрыва конвоя SDF с помощью авто-бомбы, управляемой смертником «Исламского государства», в деревне Хазима в северном пригороде Ракки.

Провинция Хама

Сирийская авиация наносит удары по террористам «Исламского государства» в населенном пункте Укейрибат и его окрестностях к востоку от Ас-Саламии.

После продолжительных боев армия правительства Сирии удерживает под контролем деревню Зилакият, однако не может отбить у боевиков стратегически важный холм рядом.

Боевики при помощи ПТРК уничтожили БМП правительственной армии у деревни Зилакият. Вероятно, погибли все члены экипажа. Также боевики уничтожили два танка САА, нанесли ракетный удар по группе солдат и провели обстрел САА из «Гвоздики».

Минобороны России опровергло нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Зилакият. Солдаты попали под обстрел боевиков, но не стали отвечать. После выяснения, что это были HTS, огневые точки были подавлены.

Провинция Эс-Сувейда

Армия правительства Сирии с союзниками начала патрулировать границу Сирии и Ирака и Иордании для предотвращения вторжения отрядов США.

Провинция Кунейтра

Жестокие боестолкновения идут между боевиками и армией правительства Сирии в районе населенного пункта Аль-Аджраф и Аль-Самдания с использованием всех видов вооружения.

Ирак

Армия Ирака и федеральная полиция Ирака взяли под полный контроль район Аль-Мушарифа и штурмовали район Аль-Харамат на западе Мосула.

ВВС Ирака продолжили наносить авиаудары по позициям террористов ИГИЛ* к западу от Мосула.

Иракская армия начинает новую военную операцию против террористов ИГИЛ в разных районах провинции Дияла.

ВВС Ирака уничтожили заминированный автомобиль террористов ИГИЛ на холмах Казлак в провинции Дияла.

* Организация запрещена на территории РФ.