Лидер курдов в Сирии надеется, что соглашение России и Турции не нанесет вреда

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Дамаск, 7 мая. Со-президент Сирийского демократического совета Ильхам Ахмад надеется, что достигнутые в Астане договоренности России, Турции и Ирана не нанесут вреда сирийским курдам. Об этом сообщает Ara News.

Ахмад заявила, что Турция с помощью достигнутых договоренностей пытается нанести удар по безопасности и стабильности территорий на севере Сирии.И выразила надежду на то, что правительство России не заключило соглашение, способное причинить вред занятым курдами территориям на севере Сирии.

«Мы надеемся, что российское правительство не заключило соглашение, которое было бы враждебным по отношению к стабильности и безопасным в районах, куда сирийцы бежали от преследований ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) и жестокости войны», — цитирует слова Ильхам Ахмад издание.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил нанесения новых ударов по позициям курдов в Сирии и Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.