«Бессмертный полк» прошел по столице США

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Вашингтон, 7 мая. Около 250 человек собрались на акцию «Бессмертный полк» в столице США, сообщает ТАСС.

Участники назначили сбор у Белого дома в 15.30 по местному времени (22.30 мск). Через полчаса под звуки барабанов и музыки военных лет колона «Бессмертного полка» двинулась от резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщало, что акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке. В ней приняли участие более тысячи человек, потомков советских и американских ветеранов Второй мировой войны.