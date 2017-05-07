Французская полиция ищет трех подозреваемых в подготовке терактов

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Париж, 7 мая. Национальная полиция Франции накануне второго тура президентских выборов распространила ориентировку на трех подозреваемых в подготовке терактов. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает РИА Новости.

«Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории», — цитирует слова источника издание.

Разыскиваются граждане Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также выходец из Афганистана Забиулле Сарвари.

Напомним, сегодня электронное издание Газета.ru сообщило, что в коммуне Плезир в пригороде Парижа неизвестные застрелили мужчину. Преступление совершено в 21.30 по местному времени (22.30 мск) на парковке ресторана быстрого питания. Неизвестные произвели 11 выстрелов в мужчину и скрылись.