В Киеве горит здание Лукьяновского СИЗО

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Киев, 7 мая. В одном из зданий Лукьяновского СИЗО в столице Украины произошел пожар. Об этом сообщают украинские СМИ.

Пожар произошел в здании СИЗО по адресу ул. Дегтяревская, 13, где располагается корпус для несовершеннолетних. Сообщается, что во дворе постройки виден огонь, слышны звуки лопающегося шифера. На видео с места происшествия можно заметно, что открытое пламя охватило значительную часть крыши корпуса.

Электронное издание Газета.ru сообщает, что в настоящее время пожар локализован. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.