Застрелившему подростка в Техасе полицейскому грозит пожизненное заключение

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Вашингтон, 7 мая. Застреливший 15-летнего подростка в Техасе офицер полиции Рой Оливер может получить пожизненный срок. Об этом сообщает газета Washington Post.

Инцидент со стрельбой произошел 29 апреля в городе Балч Спрингс в округе Даллас, штат Техас. Полицейские прибыли проверить сообщение о вечеринке, на которой, по утверждениям соседей, подростки употребляли спиртные напитки. Также, по словам полицейских, прибыв на место, они услышали выстрелы.

Также сообщается, что после появления полиции группа подростков попыталась скрыться на машине. Они не отреагировали на неоднократные требования офицера полиции остановиться. Тогда Рой Оливер произвел несколько выстрелов по автомобилю из винтовки. Одна из пуль попала в голову 15-летнему афроамериканцу Джордану Эдвардсу, от чего тот скончался.

Офицер Оливер 2 мая был уволен из полиции. А 5 мая, после того, как ему предъявили обвинения в убийстве, Оливер явился в правоохранительные органы с повинной, но был отпущен под залог в 300 тысяч долларов. По данным издания, если суд признает полицейского виновным в убийстве, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, сегодня электронное издание Газета.ru сообщило о другом подобном инциденте в США. По данным издания, в городе Сан-Диего, штат Калифорния, двое полицейских застрелили наставившего на них пневматический пистолет 15-летнего подростка.