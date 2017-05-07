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Общество
Врачи рассказали, как худеть во сне

Врачи рассказали, как худеть во сне

4:46  7 Мая 2017
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Врачи рассказали, как худеть во сне

Вашингтон, 7 мая. Правильный сон помогает снизить уровень жира в организме. К такому выводу пришли ученые из США.

Исследователи провели опыт, в котором испытуемых разделили на две группы. В первой участники занимались фитнесом, а в перерывах между занятиями тратили по 45 минут на сон. Контрольная группа занималась без перерыва. В результате ученые выяснили, что у делавших перерывы на сон подопытных уровень жира снизился на 50% по сравнению с контрольной группой.

Столь сильный эффект ученые объяснили тем, что для сжигания жира необходим гормон тестостерон.  А он производится в организме во время физических нагрузок и сна. Также медики отметили, что сон способен помочь снизить уровень жира в организме даже без физических нагрузок.

Алексей Громов
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