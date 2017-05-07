Британский аэропорт за £285 млн принял первый за год самолет

В закладки

Скопировать

Лондон, 7 мая. В построенном год назад на острове Святой Елены аэропорту приземлился первый самолет. Об этом сообщает The Times.

Аэропорт на острове Святой Елены был построен год назад. На его возведение потратили 285 фунтов стерлингов. Однако до сих пор аэропорт не принимал авиарейсы. Первый самолет, на борту которого находилось сразу 60 пассажиров, прибыл на остров лишь через год после окончания строительства из Южной Африки. Также, по данным издания, с острова Святой Елены на материк вылетел другой пассажирский самолет.

СМИ отмечают, что аэропорт был построен на утесе, где посадка самолетов затрудняет сильный ветер. Остров Святой Елены относится к заморским владениям Великобритании.