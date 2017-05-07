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Новости Сирии
Сирия: САА освободила значительную часть восточного пригорода Дамаска Аль-Кабун

Сирия: САА освободила значительную часть восточного пригорода Дамаска Аль-Кабун

4:20  7 Мая 2017
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Сирия: САА освободила значительную часть восточного пригорода Дамаска Аль-Кабун

Дамаск, 7 мая. Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвижение в столичном пригороде Аль-Кабун. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Силы САА продолжают продвижение в районе восточного пригорода Дамаска Аль-Кабун. Верные правительственные войска уже освободили занятые ранее силами организации «Тахрир аль-Шам» и подразделениями повстанческой Сирийской свободной армией многочисленные здания.

Напомним, в начале мая в Сирии начал действовать меморандум о зонах деэскалации. По данным электронного агентства Газета.ru, первые сутки в зонах деэскалации наблюдалась стабильная обстановка.

#сирия
Алексей Громов
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