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Весь мир
В столице Аргентины появится площадь Российской Федерации

В столице Аргентины появится площадь Российской Федерации

4:00  7 Мая 2017
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В столице Аргентины появится площадь Российской Федерации

Буэнос-Айрес, 7 мая. Заксобрание аргентинской столицы приняло решение о появлении в городе площади Российской Федерации.

Площадь будет создана на севере Буэнос-Айреса. По словам руководителя координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвану Ярмолюка, данный законопроект был принят руководством аргентинской столицы. Работы на территории, где появится площадь Российской Федерации, начнутся в течение месяца.

Члены парламента пришли к выводу, что появление данного топонима поспособствует укреплению партнерских отношений России и Аргентины.

Настасья Шеркунова
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