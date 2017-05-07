WikiLeaks нашла в переписке штаба Макрона «российский след»
Париж, 7 мая. WikiLeaks обнаружила в утекшей в сеть переписке сотрудников штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона упоминание российской компании «Эврика». Об этом организация сообщает на своей страничке в Twitter.
В сообщении WikiLeaks называет компанию подрядчиком правительства России по электронной безопасности и отмечает, что сотрудник «Эврики» упоминается в попавшем в сеть архиве xls_cendric.rar девять раз.
При этом WikiLeaks не уточняет, какая именно компания с названием «Эврика» имеется в виду, но отмечает, что фирма получила лицензию ФСБ на связанную с охраной государственной тайны деятельность.
Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщало о масштабной утечке данных электронной почты штаба Макрона. По данным издания, в распоряжении WikiLeaks попало более девяти гигабайт информации, в том числе десятки тысяч электронных писем, фотографий и приложений.