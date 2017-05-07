WikiLeaks нашла в переписке штаба Макрона «российский след»

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Париж, 7 мая. WikiLeaks обнаружила в утекшей в сеть переписке сотрудников штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона упоминание российской компании «Эврика». Об этом организация сообщает на своей страничке в Twitter.

В сообщении WikiLeaks называет компанию подрядчиком правительства России по электронной безопасности и отмечает, что сотрудник «Эврики» упоминается в попавшем в сеть архиве xls_cendric.rar девять раз.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) May 6, 2017

При этом WikiLeaks не уточняет, какая именно компания с названием «Эврика» имеется в виду, но отмечает, что фирма получила лицензию ФСБ на связанную с охраной государственной тайны деятельность.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщало о масштабной утечке данных электронной почты штаба Макрона. По данным издания, в распоряжении WikiLeaks попало более девяти гигабайт информации, в том числе десятки тысяч электронных писем, фотографий и приложений.