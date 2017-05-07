СМИ узнали о беседах Цукерберга с Трампом

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Вашингтон, 7 мая. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг несколько раз общался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на комментарий самого Цукерберга сообщает издание Business Insider.

По словам основателя Facebook, разговоры имели место уже после вступления Дональда Трампа в должность президента США. О содержании бесед не сообщается.

Напомним, ранее издание RT сообщало, что Марк Цукерберг выступил с критикой миграционной политики нового президента США. При этом основатель Facebook отметил, что его предки прибыли в США из Германии, Австрии и Польши, а родители его супруги приехали в страну из Вьетнама и КНР.