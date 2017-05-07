В Ирландии обвинили Стивена Фрая в богохульстве

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Дублин, 7 мая. Телезритель в Ирландии обвинил Стивена Фрая в богохульстве, известному британскому актеру грозит внушительный штраф.

Неосторожное высказывание Фрай допустил два года назад во время съемок телепередачи The Meaning of Life (Смысл жизни) в ответ на вопрос ведущего о том, что бы он спросил у бога.

«Бог, который создал эту вселенную, совершенно очевидно является маньяком, полностью эгоистичным. Почему я должен уважать капризного, сентиментального, глупого бога, который создал мир, настолько полный несправедливости и боли?», — заявил Стивен Фрай.

Позже актер объяснил, что высказывался не в адрес какой-либо определенной религии. Тем не менее, по мнению телезрителя, высказывание Стивена Фрая подпадают под действие закона о богохульстве, который принят в Ирландии в 2009 году. По нему актеру грозит штраф в 25 тысяч евро.