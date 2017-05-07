Ученые раскрыли секрет женского оргазма

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Вашингтон, 7 мая. Ученые выяснили, что далеко не все женщины способны достигать вагинального оргазма. Удовольствие такого рода испытывает лишь 20% представительниц прекрасного пола. Четверть из таких респонденток сообщили, что получают вагинальный оргазм каждый день.

По мнению специалистов, для получения оргазма девушке следует полностью сконцентрироваться на сексе. Кроме того, рекомендуется стимуляция клитора. Наконец, для достижения высшего блаженства ученые советуют тщательно готовится к сексу.

Ранее ученые выяснили, что замена мяса на насекомых позволит существенно сократить выбросы парниковых газов. Об этом писала Газета.ru.