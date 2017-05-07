Неизвестный открыл огонь в пригороде Парижа, есть жертвы

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Париж, 7 мая. В субботу в одном из пригородов французской столицы произошла стрельба, один человек погиб. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, инцидент произошел на парковке ресторана быстрого питания сети Burger King в городе Плезир, который считается западным пригородом Парижа. Преступник произвел несколько выстрелов в находившегося в одной из машин мужчину. От полученных ранений жертва нападения скончалась.

Le Parisien уточняет, что стрелявшему удалось скрыться с места преступления. По факту происшествия началось расследование.

Напомним, ранее Газета.ru сообщала о стрельбе в Киеве. По данным издания, инцидент произошел в одном из кафе столицы Украины. Под пули попал иностранец.