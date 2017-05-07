Полицейские в США застрелили мальчика, направившего на них пневматический пистолет

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Вашингтон, 7 мая. Полицейские в Сан-Диего, штат Калифорния застрелили направившего на них пневматический пистолет 15-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте полицейского управления города.

Сообщается, что двое стражей порядка прибыли по анонимному вызову. На месте происшествия они застали 15-летнего мальчика, который направил на них пистолет. На требование бросить оружие подросток не отреагировал и начал подходить. В ответ оба стража порядка открыли огонь.

В результате инцидента подросток получил несколько огнестрельных ранений. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ребенка.

В настоящее время следователи установили, что подросток держал в руках пневматический пистолет. По одной из версий, мальчик сам вызвал полицейских. Но мотивы поведения ребенка остаются неизвестными.