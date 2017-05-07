Минобороны РФ показало видеоролики с уникальными кадрами военных лет

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Москва, 7 мая. Министерство обороны Российской Федерации запускает на своем сайте видеролики, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Проект получил название «Наша победа в объективе».

Видеоматериалы «Герои тыла» и «Фронтовые будни» знакомят зрителей с уникальными кадрами времен Великой Отечественной войны. Они рассказывают о жизни и быте советских женщин и детей в тылу.

Накануне в Минобороне РФ заявили о достижении стабильности в зонах деэскалации в Сирии. Об этом писала Газета.ru.