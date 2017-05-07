ТНТ и ТВ-3 раскрывают новые проекты и предлагают зрителям самим выбирать, что смотреть. ФАН-ТВ

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Холдинг «Газпром-Медиа» провел в Петербурге традиционную весеннюю встречу с партнерами и рекламодателями. В формате «делового завтрака» руководители лидирующих развлекательных телеканалов рассказали гостям о текущем положении вещей: цифрах, рейтингах, аудитории, маркетинговых приемах, позволяющих увеличить число зрителей и, соответственно, привлечь инвесторов, о новых проектах, программах и идеях. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Так, флагманом «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» был и остается канал «ТНТ», об этом заявил Денис Сотников, руководитель отдела региональных продаж. Основная доля контента в 2017 году останется неизменной, но уже снимаются и выходят на голубые экраны новые сезоны полюбившихся зрителям шоу и передач. Запланирован, однако, и ряд новинок – сериалы и юмористические программы. Лучшее из «классики» эфиров «ТНТ» достается «ТНТ-4». Перед появлением в эфире «четверки» материал подвергается продюсерской правке, приобретает иное тематическое направление и формат, об этом рассказал Гавриил Гордеев, директор «ТНТ-4». Руководство двух каналов уверено, что таким образом холдингу удается «не откусывать» аудиторию у самих себя, а наоборот, расширить ее, создать максимальный охват.

Самый анимационный канал для взрослых – «2х2» в этом году отмечает свое десятилетие, а потому выходит за рамки телевещания. Во-первых, у «2х2» появилась своя студия мультипликации, так что в эфире ожидается обилие собственного продукта. Во-вторых, в честь юбилея канал начинает обширную работу «вне телевизора»: конкурсы и фестивали для зрителей – с подарками, сюрпризами и шоу. Всех деталей руководитель канала Денис Всесвятский (в коллективе его чаще называют Дэн Директор) не раскрыл, но в массовости предстоящих мероприятий сомневаться не приходится, в чем рекламодатели и спонсоры, непременно, должны увидеть плюс.

На реализацию самых нетрадиционных для телевещания идей решился в этом году «ТВ-3». Слоган 2017 – «Out of the box» («Выбраться из ящика»). Телеканал решил отойти от многолетней мистики и таинственности, запустив ряд нестандартных «пилотов». Часть продукта, создаваемая компанией, будет транслироваться только в кинотеатрах, например, многосерийный фильм «Гоголь». С новым сезоном вернется на экраны сериал «Чернобыль», который в настоящее время снимается в союзе с продюсерскими студиями США и частично на территории Америки. Кроме того, зрителям предлагают самим выбрать, что они хотят видеть в домашнем телевизоре.

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Подробнее о новшествах и курсе, взятом «ТВ-3» на этот год, корреспондентам ФАН-ТВ в личной беседе рассказала Лили Шерозия – маркетинг-директор канала.

– Телеканал «ТВ-3» продолжает работать под слоганом «Всё, кроме обычного», а наша задача – дать зрителю ощущения и эмоции, которые он не может найти на других каналах. Но наши амбиции в том, чтобы делать (не побоюсь этого слова) самые качественные драматические сериалы на российском телевидении, в которых главные герои – люди с интересными характерами, интересными способностями; возвращаясь к слогану «Всё, кроме обычного», – создавать интересных героев, рассказывать интересные истории. И дарить эмоции, полет воображения, возможность провести время у телевизора так, чтобы с этого вечера начался уже его самостоятельный путь, поиск новых смыслов, увлечений, разгадок к тем загадкам, которые он увидит в эфире. На данный момент у нас более десяти «пилотов» в работе. Это и сериал от создателей «Духless» под названием «Мертвое озеро», он сейчас снимается за Полярным кругом с Цыгановым в главной роли. Это новый проект «Учителя», на днях буквально приступаем к съемкам. Сейчас снимаем еще один проект под названием «Call-центр». Собственно, мы ищем истории, которые породят яркую эмоцию в душе и сердце зрителя.

– Эксперимент по взаимодействию со зрителем: вы хотите дать ему возможность самостоятельно формировать наполнение канала? Это – собственная идея?

– На самом деле, в эфире российского телевидения никто и никогда ничего подобного не делал. Обычно генеральный директор, генеральный продюсер, максимум – еще небольшое количество людей участвуют в фокус-группе, определяющей судьбу сериала. Но мы часто слышим жалобы о том, что на наших каналах засилье не очень интеллектуального контента, назовем это так. И мы решили предложить зрителю самому принять участие и выбрать те «пилоты», которые ему кажутся достаточно интеллектуальными и интересными. Мы часто слышим и такую фразу: «Триста каналов в телевизоре, а смотреть нечего!» Мы надеемся, что, когда зритель выберет что-то сам, проголосует, этот проект будет для него более ценным. Будет, что этот проект именно он выбрал, он захотел, чтобы он был, и будет ждать его, съемок, эфира. Если у меня есть возможность, я бы обратилась к зрителям с призывом не оставлять всё на самотек и усмотрение тех, кому не лень голосовать! А действительно, принять участие в этом голосовании и не упустить шанс, когда есть возможность повлиять на то, что вы смотрите по телевизору.

Понять народный выбор «ТВ-3» помогает небезызвестный Интернет-портал «КиноПоиск». Лили Шерозия отмечает, что голосование уже идет полным ходом, а руководство канала незамедлительно на него реагирует. Была, например, установлена «планка минимума», которой два пилотных проекта за установленные временные рамки уже не достигли, а потому были свернуты и закрыты: в ближайшее время на «ТВ-3» они не появятся. Судьба остальных претендентов на эфир телеканала – всецело в руках зрителей.

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