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Спорт
Словацкий вратарь назвал «Красной машиной» сборную России по хоккею

Словацкий вратарь назвал «Красной машиной» сборную России по хоккею

2:23  7 Мая 2017
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Словацкий вратарь назвал «Красной машиной» сборную России по хоккею

Москва, 7 мая. Вратарь словацкой сборной по хоккею Юлиус Гудачек оценил новый состав российской команды и назвал ее легендарной «красной машиной». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Вратарь словацкой сборной отметил сильный состав российской команды, упомянув Артемия Панарина, Вадима Шипачева и Евгения Дадонова. И заявил, что словакам в матче против россиян «будет очень сложно».

 «Похоже, «Красная машина» вернулась и снова работает. Нам будет очень сложно в матче против российской команды. Думаю, будет весело», — цитирует слова Гудачека издание.

Напомним, ранее сборная России в рамках чемпионата мира обыграла шведскую команду со счетом 2:1. Матч российской сборной со словацкими хоккеистами состоится 13 мая.

Алексей Громов
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