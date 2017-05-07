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Политика
Турецкий губернатор опроверг возможное развертывание ВС Турции в Идлибе

Турецкий губернатор опроверг возможное развертывание ВС Турции в Идлибе

2:03  7 Мая 2017
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Турецкий губернатор опроверг возможное развертывание ВС Турции в Идлибе

Анкара, 7 мая. Губернатор провинции Хатай в Турции опроверг информацию о возможном развертывании войск ВС Турции в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба губернатора.

Глава Хатая подчеркнул, что дислокация турецких вооруженных сил в Идлибе не входит в планы военного командования. Соответствующая информация, опубликованная ранее в ряде СМИ, не отвечает действительности, — сказал губернатор.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве обнародовали текст меморандума о создании зон безопасности в Сирии.

Сергей Свазовский
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