Турецкий губернатор опроверг возможное развертывание ВС Турции в Идлибе

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Анкара, 7 мая. Губернатор провинции Хатай в Турции опроверг информацию о возможном развертывании войск ВС Турции в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба губернатора.

Глава Хатая подчеркнул, что дислокация турецких вооруженных сил в Идлибе не входит в планы военного командования. Соответствующая информация, опубликованная ранее в ряде СМИ, не отвечает действительности, — сказал губернатор.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве обнародовали текст меморандума о создании зон безопасности в Сирии.