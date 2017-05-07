Украина не пустит на «Евровидение» российских журналистов, побывавших в Крыму

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Киев, 7 мая. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что российские журналисты, которые посещали Крым ранее, не будут допущены на песенный конкурс «Евровидение», который состоится в Киеве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко заявил, что запрет коснется в том числе и аккредитованных СМИ. Советник МВД посоветовал российским журналистом идти «по проторенной дорожке за Лолитой Милявской».

Геращенко сообщил также о недопуске фотокорреспондента Рамиля Ситдикова, — пишет Газета.ru.