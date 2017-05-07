Сирия: курды отразили нападение террористов ИГ к западу от Табки

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Табка (Сирия), 7 мая. Отрядам вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» удалось отразить атаку террористов «Исламского государства»* на расположенный в провинции Ракка город Табка.

Террористы ИГ*ИЛ* предприняли попытку занять аэропорт, но представители коалиции «Силы демократической Сирии» успешно отразили нападение. В настоящее время под контролем террористов «Исламского государства» находятся три квартала, расположенных в новой части сирийского города. За последние сутки в Табке удалось ликвидировать 14 боевиков ИГ*.

Напомним, операция по освобождения города в провинции Ракка от террористов «Исламского государства» продолжается полтора месяца.

* Организация запрещена на территории РФ.