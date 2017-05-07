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Вашингтон, 6 мая. Соединенные Штаты Америки могут утратить свое влияние в Арктике, в то время как присутствие России в военной сфере и промышленности заметно усиливается. Такое мнение высказал командующий береговой охраны США Пол Цукунфт, слова которого цитирует Politico.

По мнению американского адмирала, Соединенные Штаты столкнулись с недостатком технического потенциала для освоения Севера. Он отметил огромное превосходство РФ перед США по количеству ледоколов.

Цукунфт полагает, что Россия вырвалась далеко вперед остальных стран, которые имеют свои интересы в Арктике.

Ранее Газета.ru сообщала о «серьезных видах» Дональда Трампа на Арктику.