Россия поставила США шах и мат в Арктике — американский адмирал
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Вашингтон, 6 мая. Соединенные Штаты Америки могут утратить свое влияние в Арктике, в то время как присутствие России в военной сфере и промышленности заметно усиливается. Такое мнение высказал командующий береговой охраны США Пол Цукунфт, слова которого цитирует Politico.
По мнению американского адмирала, Соединенные Штаты столкнулись с недостатком технического потенциала для освоения Севера. Он отметил огромное превосходство РФ перед США по количеству ледоколов.
Цукунфт полагает, что Россия вырвалась далеко вперед остальных стран, которые имеют свои интересы в Арктике.
Ранее Газета.ru сообщала о «серьезных видах» Дональда Трампа на Арктику.
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