Задержанный у военной части во Франции планировал нападение от имени ИГИЛ

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Париж, 7 мая. Задержанный во Франции по подозрению в связях с экстремистами бывший военнослужащий признался, что готовил нападение, которое он хотел совершить от имени запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Europe1.

По предварительным данным, подозреваемый действовал без сообщников. Кроме того, следствие располагает информацией, что бывший военный намеревался отправиться в Сирийскую Арабскую Республику.

Злоумышленник записал на флешку обращение, в котором сознался в приверженности ИГИЛ*, — пишет Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.