ФАН публикует видео с линии соприкосновения САА и ИГИЛ у Дейр эз-Зора

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Дамаск, 7 мая. В распоряжении Федерального агентства новостей появилась видеозапись с линии соприкосновения сирийских правительственных войск и сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в окрестностях сирийского города Дейр эз-Зор.

На записи видно, что освобожденные накануне САА территории сильно пострадали от террористов. Правительственные войска следят за местом дислокации боевиков «Исламского государства»*.

Накануне армия Сирии провела успешную операцию против ИГИЛ* севернее города Пальмира. Об этом сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.