Пушков поиронизировал над словами Меркель про стратегию НАТО в отношении России

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Москва, 6 мая. Член Совфеда Алексей Пушков иронично прокомментировал слова немецкого канцлера Ангелы Меркель насчет политики Североатлантического альянса по отношению к России.

По словам российского политика, НАТО выбирает конфронтацию в условиях фиктивного диалога.

«Меркель заявила: демонстрируя силу и призывая к диалогу, НАТО выбрала верный путь. Точно: верный путь к конфронтации при фиктивном диалоге», — написал Пушков на своей странице в социальной сети.

Меркель в субботу отметила необходимость демонстрации сила со стороны Североатлантического альянса. Вместе с тем, по мнению канцлера, нужно поддерживать конструктивный диалог с российским руководством.