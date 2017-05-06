Пушков поиронизировал над словами Меркель про стратегию НАТО в отношении России
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Москва, 6 мая. Член Совфеда Алексей Пушков иронично прокомментировал слова немецкого канцлера Ангелы Меркель насчет политики Североатлантического альянса по отношению к России.
По словам российского политика, НАТО выбирает конфронтацию в условиях фиктивного диалога.
«Меркель заявила: демонстрируя силу и призывая к диалогу, НАТО выбрала верный путь. Точно: верный путь к конфронтации при фиктивном диалоге», — написал Пушков на своей странице в социальной сети.
Меркель в субботу отметила необходимость демонстрации сила со стороны Североатлантического альянса. Вместе с тем, по мнению канцлера, нужно поддерживать конструктивный диалог с российским руководством.
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