Пивной завод в Австрии согреет целый квартал

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Вена, 6 мая. Пивоваренный завод Puntigamer в ближайшее время запустит поставки тепловой энергии для жилых домов австрийского города Грац. Об этом сообщается на сайте компании.

По задумке пивоваров, согреть жителей района удастся за счет тепла, которое выделяется в процессе брожения напитка. Для этой цели выделено 40 цистерн, куда будет поступать обработанная энергия. Завод Puntigamer ежедневно производит примерно четыре тысяч литров пива, — уточнили в компании.

Ранее сообщалось о массовой эвакуации жителей немецкого Ганновера из-за бомб времен Второй мировой войны.