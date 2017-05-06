Сирийскую оппозиционную коалицию возглавил Риад Сейф

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Стамбул, 6 мая. Новым главой так называемой «Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии» стал Риад Сейф. Он был избран по результатам голосования, которое состоялось в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

70-летний оппозиционер стал шестым президентом в истории организации. На этом посту он сменил Анаса аль-Абду. Следует отметить, что сирийские правоохранительные органы неоднократно задерживали Сейфа в связи с его незаконной деятельностью.

Новоизбранный глава коалиции сирийских оппозиционеров известен весьма критичным отношением к официальному Дамаску, — пишет ТАСС.

Ранее министерство обороны Российской Федерации опровергло столкновения сирийских правительственных войск и оппозиционных вооруженных формирований в провинции Хама.