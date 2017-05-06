Старейший альпинист Земли умер при попытке покорить Эверест
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Катманду, 6 мая. Самый старый альпинист мира Мин Бахадур Шерхан скончался от сердечного приступа при попытке покорить Эверест. Погибшему было 86 лет, сообщает El Pais.
Издание отмечает, что тело Шерхана будет доставлено в столицу Непала, город Катманду, вертолетом. Коллеги старейшего альпиниста планеты тяжело переживают его смерть, — отметил глава ассоциации альпинистов Непала Анг Церинг Шерпа.
Накануне сообщалось о смерти одного из самых возрастных актеров на Земле.
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