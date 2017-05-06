Член жюри «Евровидения» от Киева больше верит в будущее Украины, чем России

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Киев, 6 мая. Поэт и член украинского жюри конкурса «Евровидение» Юрий Рыбчинский верит в будущее Украины больше, чем в будущее России. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Рыбчинского, Украина занимает «одну из лучших территорий на планете». Поэт верит, что правда и добро на ней обязательно восторжествуют.

Рыбчинский заметил, что Украина сегодня заметно отличается от своего состояния 40–50 лет назад.

Верю в будущее Украины больше, чем в будущее России, — заключил поэт.

Ранее украинская певица Джамала заявила о возможных «российских провокациях» на конкурсе «Евровидение» в Киеве.