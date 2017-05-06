Ученые заставят комаров испытывать отвращение к людям

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Лондон, 6 мая. Специалисты Имперского колледжа Лондона разработали метод, который сможет избавить людей от пристального внимания комаров.

Ученые планируют создать препарат, который отобьет у комаров всякую охоту приставать к людям. Главная идея новинки – воздействовать на обонятельные рецепторы насекомых таким образом, чтобы запах вызвал у них отвращение.

В результате люди перестанут быть для комаров привлекательными жертвами, — надеются британские исследователи.

Ранее ученые выявили взаимосвязь между цветом языка человека и состоянием его здоровья.